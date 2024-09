Ibrahim Maza mausert sich zum Stammspieler bei Hertha

Der 18-jährige Maza ist in Berlin geboren und spielt seit acht Jahren bei der Hertha. In der laufenden Saison ist er zum Stammspieler bei der "Alten Dame" geworden. Für den DFB bestritt er acht Spiele in der U18 und drei Partien in der U19, ehe er erst im September sein Debüt in Wolfs U20 feierte. Jetzt der Wechsel nach Algerien.

Maza reiht sich damit ein in eine Reihe von Talenten, die zuletzt dem DFB abgesagt haben. Der frühere Nürnberger und jetzige Frankfurter Can Uzun (18) entschied sich für die Türkei, Igor Matanovic (21) von der Eintracht läuft für Kroatien auf.

"Es ist immer die Entscheidung des Spielers und der Familie, das muss man auch respektieren", sagte Wolf. Eine weitere Entscheidung erwartet der DFB bei Wanner, der sich noch nicht festgelegt hat, ob er künftig für Deutschland oder sein Geburtsland Österreich spielen will.