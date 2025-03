"Die 2. Liga ist crazy": Mega-Spannung im Aufstiegskampf um die Bundesliga

Vom Hamburger SV bis Hannover 96 herrscht dichtes Gedränge an der Zweitliga-Spitze - die Favoriten setzen sich im Aufstiegsrennen einfach nicht ab. Mehrere Außenseiter wittern ihre große Chance.

"Die 2. Liga ist crazy", sagte Trainer Lukas Kwasniok vom SC Paderborn zum Gedränge rund um die Spitze, das die Fans enorm elektrisiert. Nicht nur in Kaiserslautern ist das Stadion regelmäßig voll, der HSV meldete vor dem Samstagabendspiel gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf ebenfalls ein ausverkauftes Haus mit 57.000 Zuschauern.

Das Wichtigste in Kürze

Lautstarken Support werden die Rheinländer auch wieder bei ihrem Auftritt in Ulm am Samstag brauchen, der für das Team von Coach Gerhard Struber nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg die Wende zum Guten bedeuten soll.

Kabinen-Gewitter vor Saison-Endspurt

Laut des "Express" hat es in der Woche ein deutliches Kabinen-Gewitter gegeben, bei dem Marvin Schwäbe seine Kollegen wachrüttelte. "Es ist alles sehr eng. Die Spitze ist in greifbarer Nähe", sagte der Keeper: "Wenn wir am Wochenende die Punkte holen, sieht es schon wieder ganz anders aus."

Das gilt ein Stück weit auch für Hannover 96, das sich mitten in der beginnenden Crunch Time der Saison einen bizarren Zoff im Klub um einen Notgeschäftsführer leistet. Ein Derbysieg gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig wäre da ein enorm wichtiges Zeichen.