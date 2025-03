2. Bundesliga - Hamburger SV: Marcell Jansen sorgt für Paukenschlag!

Paukenschlag beim HSV: Marcell Jansen will nicht erneut für das Amt des Präsidenten beim Zweitligisten kandidieren.

Marcell Jansen wird im Sommer nicht erneut für das Amt des Präsidenten beim Hamburger SV kandidieren.

Der ehemalige Nationalspieler werde bei der Mitgliederversammlung nicht wieder antreten. Das bestätigte der 39-Jährige inzwischen in einer Mitteilung "Für mich beginnt im Sommer ein Lebensabschnitt, in dem ich meine eigene berufliche Zukunft vorantreiben möchte. Ich werde dem HSV immer eng verbunden bleiben und freue mich jetzt schon auf hoffentlich viele Einsätze in unserer Traditionsmannschaft."

Jansen ist seit 2019 Präsident des Muttervereins des Zweitligisten, seit längerer Zeit aber nicht mehr unumstritten. Sein Verhältnis zum Investor und Anteilseigner Klaus-Michael Kühne gilt zudem als zerrüttet.

Der mächtige Kühne hatte schon länger einen Neubeginn gefordert und dem 39-Jährigen Jansen die Schuld an personellen Rochaden gegeben.