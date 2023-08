Dämpfer für Absteiger Schalke - Niederlage in Braunschweig

Anzeige

Absteiger Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis verlor bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1) und liegt nach nun zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen vorerst in der unteren Tabellenhälfte.

Braunschweig revanchierte sich unterdessen dank des Treffers von Fabio Kaufmann (21.) für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Schalke am vergangenen Freitag.

Der Meister von 1967, der nach Gelb-Rot gegen Brian Behrendt (90.+7) das Spiel in Unterzahl beendete, sicherte sich zudem die ersten Punkte der Saison und hat damit genau wie die Knappen drei Zähler auf dem Konto.