2. Bundesliga: SV Elversberg kassiert späten Ausgleich in Münster

Das Tor vom Star-Stürmer Younes Ebnoutalib reicht nicht aus: Die SV Elversberg holt nur einen Punkt bei Preußen Münster.

Die SV Elversberg hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga die Patzer der Konkurrenz nicht ausgenutzt. Die defensiv wackligen Saarländer kamen bei Preußen Münster nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, überwintern aber dank des fünften Spiels in Serie ohne Niederlage mit 34 Punkten dennoch auf Platz zwei.

Der Vorsprung auf Darmstadt und Paderborn auf den Rängen drei und vier bleibt damit bei einem Zähler, die beiden Verfolger hatten im direkten Duell am Freitag 2:2 gespielt.

Der unter anderem von Eintracht Frankfurt umworbene Topangreifer Younes Ebnoutalib traf per Foulelfmeter (33.), doch Etienne Amenyido (90.+4) schlug verdientermaßen zurück.