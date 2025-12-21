- Anzeige -
2. Bundesliga: SV Elversberg kassiert späten Ausgleich in Münster

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 15:31 Uhr
  • SID

Das Tor vom Star-Stürmer Younes Ebnoutalib reicht nicht aus: Die SV Elversberg holt nur einen Punkt bei Preußen Münster.

Die SV Elversberg hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga die Patzer der Konkurrenz nicht ausgenutzt. Die defensiv wackligen Saarländer kamen bei Preußen Münster nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, überwintern aber dank des fünften Spiels in Serie ohne Niederlage mit 34 Punkten dennoch auf Platz zwei.

Der Vorsprung auf Darmstadt und Paderborn auf den Rängen drei und vier bleibt damit bei einem Zähler, die beiden Verfolger hatten im direkten Duell am Freitag 2:2 gespielt.

Der unter anderem von Eintracht Frankfurt umworbene Topangreifer Younes Ebnoutalib traf per Foulelfmeter (33.), doch Etienne Amenyido (90.+4) schlug verdientermaßen zurück.

In der Anfangsphase hielt der überragende SVE-Keeper Nicolas Kristof zudem einen Foulelfmeter nach Videobeweis von Oliver Batista Meier (10.).

Für Münster wird nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen die Luft nach unten wieder dünner, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich drei Punkte.

Ebnoutalibs Treffer reicht nicht

Vor 9828 Zuschauern entwickelte sich eine extrem turbulente Anfangsphase, in der Münster gleich mehrfach die Führung liegen ließ. Erst parierte Kristof gegen Jorrit Hendrix (1.), Sekunden später half ihm bei einem abgefälschten Versuch von Luca Bolay der Außenpfosten (2.).

Nach einem minimalen Kontakt von Lukas Pinckert gegen Bolay zeigte Schiedsrichter Felix Wagner nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt, Kristof parierte ebenso stark wie kurz darauf bei einer Dreifachchance (11.).

In Folge verflachte die Partie etwas, Elversberg bekam mehr Zugriff. Ebnoutalib wurde erst von Jannis Heuer gefoult, ehe er den fälligen Strafstoß zu seinem zwölften Saisontor nutzte.

Nach dem Wechsel steigerten sich die Saarländer und übernahmen die Spielkontrolle. Bambasé Conté ließ gleich mehrere Hochkaräter liegen (51., 63.).

