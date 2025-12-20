Der 1. FC Magdeburg hält auf dem Betzenberg der Schlussoffensive des 1. FC Kaiserslautern stand. Die Fans gedenken am Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt der Opfer in einer Choreo. Der Karlsruher SC punktet spät beim VfL Bochum. Fortuna Düsseldorf siegt beim Einstand von Sven Mislintat. Der 1. FC Kaiserslautern hat den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Bundesliga vorerst verloren. Die Roten Teufel unterlagen in einem turbulenten Heimspiel dem aufstrebenden 1. FC Magdeburg trotz Aufholjagd 2:3 (0:2) und haben damit sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Gäste verließen mit nun zehn Zählern aus den vergangenen vier Spielen erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze. Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen und mehr als 300 Personen verletzt wurden, gedachten die Magdeburger Fans mit einer Trauer-Choreo im Gästeblock der Opfer. Die Mannschaft lief mit Trauerflor auf. Last-Minute-Schock! Hertha verpasst Sieg - auch Darmstadt patzt

Magdeburg war auf dem Betzenberg zunächst klar überlegen und lag kurz nach der Pause 3:0 in Führung. Baris Atik (22.), Mateusz Zukowski (35.) und Alexander Nollenberger (49.) hatten für den verdienten, scheinbar souveränen Vorsprung gesorgt. Zukowski verfehlte zwischenzeitlich nur knapp sogar noch einen weiteren Treffer (42.). Kaiserslautern fehlten die Ideen, die beste Chance besaß zunächst Paul Joly, der beim Stand von 0:2 aber nur den Pfosten traf (45.+2). Keine zehn Minuten nach dem dritten Magdeburger Treffer aber waren die Gastgeber wieder im Spiel - durch Daniel Hansliks (53.) Fernschuss und einen von Marlon Ritter verwandelten Handelfmeter (57.). In der verbleibenden guten halben Stunde ging es bisweilen hin und her, teilweise wurde es hitzig. Die Lauterer hatten ein wenig Oberwasser, drängten vehement auf den Ausgleich - große Chancen aber kamen nicht zustande. Nollenberger (83.) und Maximilian Breunig (90.+3) verpassten einen vierten Treffer für Magdeburg.

KSC holt spätes Remis beim VfL Bochum Der Karlsruher SC hat seine Niederlagenserie gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trotzte dem VfL Bochum beim 2:2 (0:1) auswärts einen Punkt ab und hielt das Team von Uwe Rösler auf Distanz. Auf den Rängen acht und neun hinken beide Klubs jedoch den eigenen Ansprüchen hinterher. Francis Onyeka (35./69.) brachte Bochum zweimal in Führung, Karlsruhes Kapitän Marvin Wanitzek (47.) mit seinem fünften Saisontor und Shio Fukada (86.) glichen jeweils aus. Für den KSC war es nach zuletzt fünf Pleiten in Serie der erste Punkt, für Bochum nach vier Siegen und drei Niederlagen das erste Unentschieden vor heimischem Publikum in dieser Saison. Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten. Beim VfL fehlten Kapitän Matus Bero (Sprunggelenk) und Ibrahima Sissoko (Afrika-Cup), der KSC musste ohne Christoph Kobald (Wade) sowie die Gelb-Rot-Sünder Marcel Franke und Fabian Schleusener auskommen. Bochum fand sich schneller und gleich gut ins Spiel. Die Führung erfolgte nach einem Eckstoß, Onyeka nutzte die Kopfballvorlage von Philipp Hofmann. Karlsruhe drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich, der allerdings erst nach dem Seitenwechsel gelang: Wanitzek drückte den Ball nach einem zu kurz abgewehrten Kopfball von Fukuda über die Linie. Die abermalige VfL-Führung zeichnete sich ab, weil Bochum die besseren Chancen hatte. Nach einer Flanke von Maximilian Wittek war Onyeka abermals zur Stelle. In der Schlussphase ging Eichner mit offensiven Wechseln und einer Systemumstellung voll ins Risiko und wurde noch belohnt.

Video: "Um die Preise geht es ab März" - Kompany sieht gute Ausgangslage für Titel