2. Bundesliga: Last-Minute-Schock! Hertha verpasst Sieg - auch Darmstadt patzt

Hertha BSC hat in der 2. Bundesliga spät zwei Punkte und Routinier Toni Leistner verloren. Auch Darmstadt muss nach Führung mit einem Zähler leben.

Aufstiegskandidat Hertha BSC hat in der 2. Bundesliga erneut einen Dämpfer kassiert.

Die Berliner kamen zum Jahresabschluss gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und warten seit drei Spielen auf einen Sieg - den Ausgleichstreffer erzielte die Arminia in letzter Sekunde. Kurz zuvor flog Hertha-Routinier Toni Leistner (85.) mit glatt Rot vom Platz.

Der Rückstand des Tabellensechsten auf die Aufstiegsränge kann am Wochenende weiter anwachsen. Paul Seguin (67.) brachte die Berliner verdient in Führung, doch Stefano Russo (90.+6) entriss der Hertha ganz spät den Heimsieg.

Die Arminia, die sieben Monate nach dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttart (2:4) ins Olympiastadion zurückkehrte, wartet trotz des umjubelten Punktgewinns bereits seit fünf Spielen auf einen Erfolg (drei Niederlagen) und muss den Blick nach unten richten.