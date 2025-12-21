Dämpfer zum Abschluss einer starken Hinrunde: Schalke 04 hat sich mit einer überraschenden Pleite in die Weihnachtsferien verabschiedet. Der 1. FC Nürnberg hat sich gegen Hannover 96 mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet. Verfolger Elversberg lässt spät Punkte liegen. Der FC Schalke 04 verlor das letzte Spiel des Jahres nach einer schwachen Vorstellung mit 1:2 (0:0) bei Eintracht Braunschweig, ausgerechnet die Ex-Schalker Mehmet Aydin (60.) und Sidi Sané (85.) schockten die mitgereisten Fans des Herbstmeisters. Soufiane El-Faouzi (88.) verkürzte kurz vor dem Ende. Nach zuvor drei Siegen in Serie kassierte Schalke damit die vierte Niederlage der Saison, die Königsblauen gehen dennoch als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Platz drei in die Rückrunde. Braunschweig machte mit dem zweiten Sieg in Serie einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Dynamo Dresden überwintert nach Niederlage in Kiel als Tabellen-Schlusslicht

Mit S04-Tattoo: Eintracht-Coach Backhaus freut sich "wahnsinnig" Die Braunschweiger, bei denen vier Ex-Schalker in der Startelf standen, hatte von Beginn an die besseren Möglichkeiten. So zielte etwa Leon Bell Bell nur knapp daneben (11.), der große Favorit hingegen tat sich schwer - Sturmspitze Moussa Sylla bekam kaum Bälle. Zu viele Ungenauigkeiten schlichen sich in das Schalker Spiel ein, Keeper Loris Karius musste ungewohnt oft eingreifen - wie etwa gegen Bell Bell (59.). Doch bei dem Schuss von Aydin aus rund 18 Metern war auch Karius machtlos, aus Respekt vor seinem Ex-Klub verzichtete Aydin auf einen großen Torjubel. Und Schalke? Zeigte weiter kaum Durchschlagskraft in der Offensive. Sané, Bruder des Nationalspielers Leroy, erhöhte, Schalke machte es aber noch einmal spannend.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

1. FC Nürnberg dreht Spiel gegen Hannover 96 Der 1. FC Nürnberg besiegte nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen Hannover 96 mit 2:1 (1:1) und überwintert auf Platz acht. Rafael Lubach (44.) und Mohamed Ali Zoma (49.) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Benjamin Källman (19.) hatte das Team von Coach Christian Titz in Führung gebracht. Hannover ist seit drei Spielen sieglos und liegt nun vier Punkte hinter dem Relegationsplatz drei zurück. Hannover dominierte von Beginn an. Källman scheiterte früh am starken Jan Reichert im Tor der Gastgeber (6.). Vor dem Gegentreffer parierte Reichert noch einen Kopfball von Maurice Neubauer, doch Källman staubte ab. Die Gäste ließen auch danach Ball und Gegner laufen, Nürnberg fand offensiv überhaupt nicht statt. Reichert verhinderte gegen Daisuke Yokota (42.) den zweiten Treffer der Niedersachsen. Kurz vor dem Wechsel glichen die Franken aus dem Nichts aus. Nach einem weiten Abschlag von Reichert und einer Kopfballverlängerung traf Lubach mit einem Aufsetzer von der Strafraumgrenze. Vom schmeichelhaften Ausgleich beflügelt, erwischte Nürnberg den perfekten Start in Hälfte zwei. Zoma sorgte nach einer schönen Einzelleistung mit einem gefühlvollen Heber für die Führung, die Nürnberg in der Folge leidenschaftlich verteidigte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen