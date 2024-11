FC Schalke tief in der Krise: "Zu wenig - in allen Bereichen"

Kees van Wonderen wollte nichts beschönigen. "Das war zu wenig von uns - in allen Bereichen", sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 0:0 bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Der erste Punktgewinn unter dem neuen Chefcoach und das erste Ligaspiel zu Null in dieser Saison verleiteten tatsächlich niemanden dazu, die graue Realität königsblau auszuschmücken.

Das allerdings wäre auch gefährlich angesichts der Tabellenkonstellation. Schalke ist auf den Relegationsplatz der 2. Bundesliga abgerutscht, am Sonntag könnte der Traditionsklub gar auf Rang 17 zurückfallen, einen direkten Abstiegsplatz. "Gegen wen will Schalke 04 noch gewinnen?", fragten die Ruhr-Nachrichten am Samstag provokant.