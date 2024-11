FC Schalke 04 - Clemens Tönnies schießt gegen Ex-Klub: "Niemand an meiner Seite"

Clemens Tönnies hat sich beim "Doppelpass on Tour" zu seiner Schalke-Zeit geäußert. Dabei ließ er kein gutes Haar am Ex-Klub.

Als es für Clemens Tönnies auf Schalke schwierig wurde, stand er alleine da.

So hat sich der 68-Jährige zumindest gefühlt, wie er jetzt mit offenen Worten beim "Doppelpass on Tour" erklärte.

Konkret ging es um die Corona-Zeit im Sommer 2020, als seine Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück wegen eines massiven Corona-Ausbruchs in die Schlagzeilen und der damalige Schalke-Boss in die Kritik geriet.

"Man hat versucht, mich zum Erfinder von Covid zu machen", sagte Tönnies: "Man hat mich zwei Wochen lang durch die Medien gejagt – jeden Tag. Ich habe es ausgehalten, aber ich habe gesagt: Wo ist eigentlich der Rückhalt von Schalke 04? Wo sind die Verantwortlichen, denen ich immer gesagt habe, über Jahrzehnte, da marschieren wir lang und sie sind mitgegangen? Niemand war an meiner Seite. Niemand."