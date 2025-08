Die Fans des FC Schalke 04 sendeten vor dem Auftaktspiel in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC eine klare Botschaft per Choreografie.

Schon vor dem Auftakt in die Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga senden die Fans des FC Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (HIER JETZT im SAT.1-Stream auf Joyn) eine klare Botschaft per imposanter Choreografie.

Dabei präsentierte der harte Kern der Anhänger mit riesigen Bannern zahlreiche Schlagworte rund um den Verein aus Gelsenkirchen, in dem es in der jüngeren Vergangenheit so viel Unruhe gab.

"Finanzkrisen", "sportliche Talfahrten", "Lizenzsorgen", "Medienhetze", "Maulwürfe", "interne Machtkämpfe", "FC Meineid" war etwa zu lesen. Damit beziehen sich die Fans auf die zahlreichen Probleme des immer noch hoch verschuldeten Klubs, der zuletzt die schwächste Saison der Vereinsgeschichte bestritten hat.