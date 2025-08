2. Bundesliga: VfL Bochum geht zum Auftakt baden - auch Holstein Kiel enttäuscht

Der Auftakt in die 2. Bundesliga verlief für die beiden Absteiger katastrophal. Sowohl der VfL Bochum als auch Holstein Kiel unterlagen zum Start in die neue Saison.

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat den Auftakt in die neue Saison in der 2. Bundesliga verpatzt. Beim SC Paderborn unterlag das Team von Trainer Marcel Rapp mit 1:2 (0:1), beim SCP feierte der neue Coach Ralf Kettemann dank des späten Treffers von Filip Bilbija (90.+9) hingegen ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt.

Verteidiger Marcel Hoffmeier hatte Paderborn in Führung gebracht (29.), Armin Gigovic besorgte mit einem traumhaften Freistoß den Ausgleich (85.). Doch den Schlusspunkt setzte Bilbija - und ließ den Tabellenvierten der Vorsaison jubeln.

Auch der VfL Bochum hat nach dem Abstieg zum Start in die neue Saison in die 2. Bundesliga gleich einen herben Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verlor bei Darmstadt 98 um den Dreifachtorschützen Isac Lidberg klar mit 1:4 (1:2). Der 18. der Bundesliga-Vorsaison findet sich nun auch im Unterhaus zunächst am Tabellenende wieder, während sich Darmstadt an die Spitze setzt.

Lidberg (5., 45.+1, 48.), schon in der Vorsaison mit 14 Treffern bester Torschütze der von Florian Kohfeldt trainierten Lilien, traf vor 17.500 Zuschauern am Böllenfalltor schon vor der Pause doppelt und legte kurz nach dem Seitenwechsel nach. Anschließend erhöhte Aleksandar Vukotic (56.), Moritz Broschinski (34.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.