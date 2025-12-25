- Anzeige -
Kaderplaner-Posten wieder besetzt

FC Schalke 04 holt offenbar Nachfolger von Ben Manga aus Hannover

  • Aktualisiert: 25.12.2025
  • 16:56 Uhr
  • SID

Aus Hannover soll der FC Schalke 04 einen Nachfolger für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga verpflichtet haben. Maximilian Lüftl soll der neue Verantwortliche sein.

Der FC Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung eines Nachfolgers für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga.

Wie der "kicker" am Donnerstag berichtet, sollen sich die Knappen mit Maximilian Lüftl vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Demnach besetze der 31-Jährige, der seit 2022 bei Hannover 96 arbeitet, künftig die neue Stelle als "Leiter Scouting und Transfers".

FC Schalke 04: Manga-Trennung nach der letzten Saison

Von Manga, der im Mai 2024 als "Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede" auf Schalke eingestiegen war, hatten sich die Königsblauen im September vorzeitig getrennt.

Demnach soll der genaue Zeitpunkt von Lüftls Einstieg beim Herbstmeister der zweiten Liga noch offen sein, da er noch in Hannover unter Vertrag steht. Anders als Manga erhält Lüftl in Gelsenkirchen aber wohl keinen Direktoren-Posten.

