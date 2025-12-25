FC Schalke 04 holt offenbar Nachfolger von Ben Manga aus Hannover

Aus Hannover soll der FC Schalke 04 einen Nachfolger für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga verpflichtet haben. Maximilian Lüftl soll der neue Verantwortliche sein.

Der FC Schalke 04 steht offenbar vor der Verpflichtung eines Nachfolgers für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga.

Wie der "kicker" am Donnerstag berichtet, sollen sich die Knappen mit Maximilian Lüftl vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Demnach besetze der 31-Jährige, der seit 2022 bei Hannover 96 arbeitet, künftig die neue Stelle als "Leiter Scouting und Transfers".