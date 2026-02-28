- Anzeige -
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga - Spätes Remis in Fürth: Schalke rettet Tabellenführung

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 22:26 Uhr
  • SID

Schalke 04 hat trotz eines überraschenden Patzers die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erfolgreich verteidigt.

Das Team von Trainer Miron Muslic kam beim bisherigen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth spät zu einem 1:1 (0:1) und behauptete mit einem Zähler Vorsprung auf den SC Paderborn den Spitzenplatz.

Mit nur zwei Punkten weniger als Schalke lauern im Aufstiegsrennen Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang sowie die SV Elversberg und Hannover 96.

Nach zuletzt zwei Siegen nacheinander schockte Dennis Srbeny (12.) Königsblau früh, trotz zahlreicher Chancen gelang erst durch Dejan Ljubicic (75.) der Ausgleich.

Fürth behält die rote Laterne

Wegen des späten Rückschlags behält Fürth die rote Laterne, bleibt aber nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter Münster und Magdeburg zurück. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Zähler.

Der Favorit aus Gelsenkirchen startete ohne den weiter verletzten Stammtorhüter Loris Karius dominant, Edin Dzeko (9.) gab früh einen gefährlichen Warnschuss ab. Aus dem Nichts ging Fürth allerdings mit dem ersten Angriff in Führung, Srbeny traf nach Pass von Branimir Hrgota flach ins lange Eck.

Schalke 04: Fans überraschen Dzeko mit Cevapcici

Danach fehlten Schalke etwas die Ideen, Gefahr entstand vor der Pause hauptsächlich durch Standards oder Unsicherheiten von Torhüter Silas Prüfrock.

Nach dem Wechsel agierte Königsblau etwas zielstrebiger im Spiel nach vorne, Ljubicic vergab eine gute Chance (55.). Dzeko unterlief dann ein unglückliches Eigentor (66.), das aber wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld vom Videoassistenten einkassiert wurde. Anschließend läutete S04 die Schluss-Offensive ein, Ljubicic traf per Kracher aus 25 Metern.

