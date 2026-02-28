Schalke 04 hat trotz eines überraschenden Patzers die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erfolgreich verteidigt.

Das Team von Trainer Miron Muslic kam beim bisherigen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth spät zu einem 1:1 (0:1) und behauptete mit einem Zähler Vorsprung auf den SC Paderborn den Spitzenplatz.

Mit nur zwei Punkten weniger als Schalke lauern im Aufstiegsrennen Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang sowie die SV Elversberg und Hannover 96.

Nach zuletzt zwei Siegen nacheinander schockte Dennis Srbeny (12.) Königsblau früh, trotz zahlreicher Chancen gelang erst durch Dejan Ljubicic (75.) der Ausgleich.