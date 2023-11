FC Schalke 04: Sportdirektor Andre Hechelmann soll Spielern mit Rauswurf gedroht haben

Anzeige

Kabinen-Eklat bei Schalke 04! Sportdirektor Andre Hechelmann soll der Mannschaft in der Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf mit Rauswurf gedroht haben.

von Daniel Kugler

Das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am 14. Spieltag wurde für den FC Schalke 04 zum Debakel.

Nach einer indiskutablen ersten Halbzeit, die in einem 0:3-Rückstand mündete, krachte es in der Pause offenbar gewaltig in der Kabine der "Königsblauen".

Sportdirektor Andre Hechelmann soll laut "Bild" in der Kabine komplett der Kragen geplatzt sein: "Ich habe mich auf der Tribüne geschämt. Es geht um Haltung und Ehre. Es tut mir im Herzen weh für alle Fans, die wieder anreisten. Das ist nicht Schalke, das darf nicht Schalke sein. Aus der Emotion würde ich einmal komplett durchfegen", habe der 39-Jährige den S04-Profis nach der indiskutablen Leistung im ersten Durchgang gedroht.

In der zweiten Halbzeit konnte sich die Mannschaft zwar zwischenzeitlich noch bis auf 3:4 heranarbeiten, verlor dann aber doch noch mit 3:5 - die zweite Ligapleite in Folge. Mit 13 Punkten liegen die Schalker derzeit auf Platz 16, dem Relegationsplatz.

Von der Mission Wiederaufstieg kann längst keine Rede mehr sein. Entsprechend dünn ist das Nervenkostüm beim Bundesliga-Urgestein.