Die beiden Hertha-Profis erfüllen sich mit dem Auftritt einen Traum. Lob gibt es von einer GZSZ-Legende.

In Folge 8227 der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), die am 10. März ausgestrahlt wird, treten der Stürmer und Verteidiger in einer Gastrolle vor die Kamera. Damit geht für die langjährigen Fans der Kult-Serie ein Traum in Erfüllung.

"Toni und ich haben Späße gemacht, dass wir unbedingt mal dabei sein wollen. Er hat das dann letzten Endes organisiert", sagte Niederlechner, der GZSZ seit 20 Jahren verfolgt: "Ich habe alle Zeiten durchgemacht. Es ist mein tägliches Abendprogramm."

Die beiden 34-Jährigen spielen in der Szene im Spätkauf sich selbst. Hauptdarsteller Lars Pape alias "Michi" organisiert dort ein Gewinnspiel für seinen Eishockey-Verein "Haspe Blau-Weiß", die beiden Hertha-Profis drehen an einem Glücksrad.