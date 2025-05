Der FC Schalke 04 sucht erneut nach einem neuen Trainer. Dabei gibt es offenbar die nächste Wendung bei den Königsblauen.

Erneute Rolle rückwärts bei der Trainersuche des FC Schalke 04.

Die "Königsblauen" haben die Verpflichtung des Österreichers Miron Muslic am Samstag offiziell bestätigt.

Wie S04 bekannt gab, erhält der 42-Jährige bei den "Knappen" einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

"Mein Dank gilt zunächst Plymouth Argyle. Sie haben es mir ermöglicht, Gespräche mit dem FC Schalke 04 aufzunehmen. Ich danke allen Schalker Verantwortlichen für das Vertrauen. Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt", wird Muslic in der Pressemitteilung des Zweitligisten zitiert. "Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann."

Muslic stand zuvor beim englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle unter Vertrag. Der Deal galt in den vergangenen Tagen bereits als kurz vor der Verkündung.