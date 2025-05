FC Schalke 04: Fix! Miron Muslic wird neuer S04-Trainer

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Miron Muslic folgt auf Kees van Wonderen und soll die "Königsblauen" wieder zu Glanz führen. Miron Muslic hat unterschrieben! Der 42-jährige Österreicher mit bosnischen Wurzeln ist nun offiziell der neue Trainer des FC Schalke 04. Sein neuer Arbeitsvertrag läuft laut Angaben der Gelsenkirchener bis 30. Juni 2027. Seine letzte Station war beim englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle. Der neue Sport-Boss Frank Baumann geht damit auch direkt ins Risiko. Bochum verpflichtet Kleine-Bekel von Mitabsteiger Kiel

Fix: Bremen präsentiert Nachfolger für Ole Werner "Für unsere Auswahl haben wir ein genaues Suchprofil definiert und anschließend in einem größeren Team einen detaillierten Rechercheprozess durchgeführt. Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer", wird Baumann in der Pressemitteilung des Zweitligiste zitiert.

"Mein Dank gilt zunächst Plymouth Argyle. Sie haben es mir ermöglicht, Gespräche mit dem FC Schalke 04 aufzunehmen. Ich danke allen Schalker Verantwortlichen für das Vertrauen. Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt. Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann", erklärte Muslic. Zudem richtete sich Muslic in einer Videobotschaft an die Fans der Königsblauen. "Liebe Schalker, ab heute bin ich ein Teil von Schalke. Es liegt viel Arbeit vor uns. Lasst uns das gemeinsam angehen", sagte der neue Trainer in einer kurzen Videobotschaft in den Sozialen Medien. Laut Youri Mulder, Direktor Profifußball, sei Muslic in den "Gesprächen sehr überzeugend" gewesen: "Natürlich wird er als Cheftrainer für mich der wichtigste Ansprechpartner im Profileistungszentrum. Die Höchstleistungskultur sehen wir als unverzichtbare Basis unserer Arbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Staff."

Laut "BILD" kostet Muslic, an dem auch Hull City interessiert war, eine Ablöse über 700.000 Euro. Angeblich hatte Baumann ihn schon 2023 auf der Liste, damals noch als Verantwortlicher in Bremen. Damals trainierte Muslic Cercle Brügge. Alle seine Mannschaften sind von sehr hoch pressendem Offensiv-Fußball geprägt. Er genießt im Ausland trotz des Plymouth-Abstiegs einen guten Ruf. Muslic übernimmt den S04 nach dessen schwächster Liga-Platzierung der Historie mit Platz 14 in Liga zwei.

