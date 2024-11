Zweitligist FC Schalke 04 will sich wohl spätestens im Winter in der Offensive verstärken. Ein Kandidat dafür soll ausgerechnet ein Ex-BVB-Star sein.

Modeste aktuell ohne Verein

Zuletzt stand der routinierte Torjäger beim ägyptischen Klub Al-Ahly unter Vertrag, ist aber seit 1. Juli 2024 vereinslos. Mit Al-Ahly gewann er unter anderem die nationale Meisterschaft sowie die afrikanische Version der Champions League.

In der Bundesliga stand er zuvor 209 Mal für Dortmund, den 1. FC Köln und Hoffenheim auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 85 Treffer. Auch seine Bilanz in der 2. Bundesliga ist beeindruckend. Bei nur zehn Einsätzen für Köln brachte es Modeste im Frühjahr 2019 auf sechs Tore.

Der frühere Bundesligist Schalke startete erneut schwach in die Saison in der 2. Bundesliga. Wie schon in der Vorsaison, ist der Klub aus Gelsenkirchen weit unten in der Tabelle. Nach den bisherigen elf Partien ist S04 mit nur neun Zählern auf Platz 16.