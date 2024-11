Im exklusiven Interview mit ran verrät Timoshin, was bei der Hertha in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist und wie er den Verein auf Erfolgskurs bringen möchte. Dabei geht er mit den Verantwortlichen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit hart ins Gericht.

ran: Bevor wir über die Hertha sprechen, erzählen Sie uns ein bisschen was über sich. Sie sind in den Medien vor allem als "Sneaker-Millionär" bekannt. Wie genau sah Ihr bisheriger Werdegang aus?

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) ... Chelsea wurde bereits zuvor über angebliches Interesse von Liverpool, Arsenal, Manchester United und West Ham United an Marmoush berichtet. Marmoush' Vertrag bei den Hessen läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Mit neun Toren in den ersten sieben Spielen der Bundesliga-Saison 2024/25 legte Marmoush einen Topstart in die laufende Spielzeit hin.

Timo Baumgartl (FC Schalke 04) Der bei Schalke aussortierte und nun vereinslose Timo Baumgartl könnte seine Karriere wohl in den USA fortsetzen. Laut "Sky" befindet sich der Verteidiger in Verhandlungen mit MLS-Klub St. Louis CITY SC. Im Gespräch sei ein Vertrag bis mindestens ins Jahr 2027. In Gelsenkirchen löste Baumgartl Ende August seinen Kontrakt vorzeitig auf, spielte dort zuvor schon länger keine Rolle mehr.

Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) Nachdem sich Xabi Alonso in der vergangenen Saison zu Bayer 04 Leverkusen bekannt hat, dürfte der Spanier für die Werkself kaum noch eine weitere Saison zu halten sein. Im Falle eines Abgangs haben die Leverkusener laut "kicker" eine klare Wunschlösung: Sebastian Hoeneß, Erfolgstrainer des VfB Stuttgart. Demnach besitzt er eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Höhe. Diese dürfte für Bayer 04 im Fall der Fälle kein Hindernis darstellen.

Urs Fischer (vereinslos) Der zweite Kandidat am Niederrhein ist dem Bericht zufolge der Schweizer Urs Fischer. Der ehemalige Erfolgstrainer von Union Berlin kennt wie Schmidt die Bundesliga, ist aktuell ohne Job und könnte damit sofort übernehmen. Laut "Bild" bekommt Seoane bis einschließlich des Spiels bei RB Leipzig am zehnten Spieltag Zeit, eine Wende herbeizuführen.

Mats Hummels (AS Rom) Sein Engagement in der italienischen Hauptstadt hatte sich Mats Hummels anders vorgestellt. Trotz einer starken Vorsaison und Nominierung für das Champions League Team of the Season spielt der 35-Jährige bei der Roma keine Rolle. Nur ein Einsatz von möglichen elf und das ausgerechnet beim desaströsen 1:5 gegen Florenz inklusive Eigentor. Deshalb könnte Hummels bald schon wieder weg sein...

ran: Zurück zur Hertha, die in den vergangenen Jahren viel Geld "verbraten" hat. 374 Millionen Euro kamen von Investor Lars Windhorst, danach rund 75 Millionen Euro von 777. Dennoch spielt der Verein nun die zweite Saison in der 2. Bundesliga und steht auch dort lediglich im Mittelfeld. Wie ist das Ihrer Ansicht nach zu erklären?

Hertha hat viele Probleme

ran: Es scheint so, als würden sämtliche Fußball-Größen an der Hertha scheitern. Jürgen Klinsmann trat zurück und zerlegte den Verein in einem an die Öffentlichkeit geratenen Arbeitsbericht. Fredi Bobic lag bei Eintracht Frankfurt gefühlt mit allen Personalentscheidungen richtig – bei der Hertha gefühlt immer falsch. Felix Magath hielt den Verein 2022 zwar in der Bundesliga, sprach aber von der "schwierigsten Aufgabe" seiner Karriere. Warum funktioniert der Verein einfach nicht?

Timoshin: Weil einfach neues Geld reingepumpt wurde, ohne professionelle Strukturen zu haben. Das würde genauso weitergehen, wenn wir die Strukturen nicht ändern. Jeder neue Geldgeber und jeder neue Mitarbeiter bringt dann neue Leute und eigene Interessen mit. Alle Namen, die Sie gerade erwähnt haben, kamen ja nicht alleine. Selbst wenn die Leute entlassen wurden, blieb das Team um sie herum im Verein. Und für die stand nicht das Interesse der Hertha an erster Stelle.

ran: Sie prangerten bereits öffentlich Seilschaften und Korruptionen an. Was genau ist damit gemeint?

Timoshin: In den vergangenen Jahren wurde sehr viel Geld verbrannt. Das geschah in unauffälliger Intransparenz und teilweise mit krummen Deals und alten Seilschaften. Das hat nichts mit einer modernen und transparenten Vereinsführung zu tun. Die Mitglieder schauen bei der Hertha in eine Blackbox und sind zurecht sauer. Deshalb verspreche ich: Ich werde aufräumen und diesen Saustall ausmisten. Dazu werde ich direkt nach meiner Wahl einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der dieses Millionengrab ganz genau aufarbeitet.

ran: Bei der Hertha gab es einst die Vision von einem "Big City Club". War das vielleicht zu groß gedacht?

Timoshin: Ja, der Big-City-Club-Wahnsinn war für mich vergleichbar mit einem Lotto-Millionär, der plötzlich an das große Geld gekommen ist. Hertha BSC spielte vorher ohne dieses Geld europäisch und war ein etablierter Erstligist. Dann kam das große Geld, aber es kam keine Struktur und Transparenz. Das Ding wurde völlig gegen die Wand gefahren. Hinzu kommt: Diese gesamte Vision rund um den Big-City-Club wurde uns Fans übergestülpt, das kam von außen. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen.