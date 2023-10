Die Gastgeber hatten vor 52.000 Zuschauern die erste Chance durch Jordy de Wijs (7.), dann wurde es kurios. Beim Führungstor der Gäste durch Tachie fälschte de Wijs unglücklich ab. Beim 0:2 drückte Siebert eine Hereingabe von Tachie über die eigene Linie. Vor dem dritten Gegentreffer verlor Siebert den Ball, Ritter traf im Nachschuss. Danach flog eine Plastikflasche auf das Feld und traf den Lauterer Ragnar Ache am Kopf.

Für die Pfälzer war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Begegnungen in Folge, in denen sie gepunktet hatten. Dabei hatten die Roten Teufel durch Richmond Tachie (21.), Jamil Siebert (30., Eigentor) und Marlon Ritter (32.) scheinbar uneinholbar geführt.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat ein sensationelles Comeback beim ersten Gratisspiel in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Trainer Daniel Thioune besiegte den 1. FC Kaiserslautern nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 (1:3) und verbesserte sich zumindest bis zum Sonntag auf Platz vier.

Magischer Abend in Düsseldorf: Im ersten Gratisspiel des deutschen Profi-Fußballs zeigt die Fortuna eine sensationelle Aufholjagd gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Für das Spiel lagen der Fortuna rund 120.000 Ticket-Anfragen vor. Das in der Form einmalige Projekt wird in dieser Saison in einer Pilotphase mit drei Partien getestet. Um wie geplant langfristig alle Spiele gratis anbieten zu können, fehlen weitere Geldgeber.