HSV hat Baumgart-Nachfolger offenbar gefunden - konkrete Gespräche laufen

Der Hamburger SV sucht nach der Trennung von Steffen Baumgart nach einem neuen Cheftrainer und ist jetzt wohl fündig geworden. Leitet er bereits das Spiel am Wochenende? Stefan Kuntz soll auch schon eine mögliche Back-up-Lösung im Kopf haben.

Von Michal Swiderski

Aller guten Dinge sind drei - das dürften nun die HSV-Bosse hoffen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Bruno Labbadia der neue Top-Favorit auf die Nachfolge von Steffen Baumgart. Es sollen bereits konkrete Gespräche über eine erneute Rückkehr laufen.

Zwar ist der 58-Jährige laut "Sky" an einem dritten HSV-Kapitel nach 2009-2010 und 2015-2016 interessiert, aber es sind noch Details zu klären, sodass der Deal erst in "ein paar Tagen" in trockenen Tüchern sein könnte.