Die Freistellung kann der gebürtige Rostocker jedenfalls offenbar nachvollziehen. Laut "MoPo"-Informationen ist ihm bewusst, dass sich die "Dinge in die falsche Richtung entwickelt" hätten. Baumgart hatte das Amt erst Ende Februar nach der Trennung vom 1. FC Köln zum Jahresende übernommen. Von 27 Spielen als HSV-Coach konnte er mit zwölf weniger als die Hälfte gewinnen.

"Wir trennen uns von unserem bisherigen Cheftrainer Steffen Baumgart. Auch die Co-Trainer Rene Wagner und Kevin McKenna werden freigestellt. Interimsweise wird Merlin Polzin die Verantwortung übernehmen", gab der Zweitligist am Sonntagmittag in einer Mitteilung bekannt.

Das Wichtigste in Kürze

HSV-Bosse reagieren auf gefährliche Abwärtstendenz

Am Samstag hatte es den nächsten Rückschlag für den HSV gesetzt. Trotz 2:0-Führung zur Pause holten die "Rothosen" gegen anfangs schwache Schalker nur ein Remis. Obwohl die Norddeutschen in der 2. Liga nur zwei Punkte Rückstand auf Rang drei haben, drohen sie den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Die Tendenz ist bedrohlich, denn die Hamburger warten seit vier Ligaspielen auf einen Sieg und stehen aktuell nur auf dem siebten Platz.

Entsprechend lauter wurde die Kritik an Trainer Baumgart, nicht nur bei den Fans, sondern auch intern. Wie die "Bild" berichtet, trafen sich die Klub-Bosse am Sonntagvormittag mit dem Coach zu einem Krisengipfel.

Sportvorstand Stefan Kuntz hat nach dem 2:2 eine Stellungnahme zur Zukunft des 52-Jährigen verweigert. Bereits am Freitag hatte er ein klares Bekenntnis zu seinem Trainer vermieden.

