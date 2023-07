HSV-Torjäger Glatzel: "Einen besseren Start gibt es nicht"

Ibrahima Cisse (FC Schalke 04)

Kommt aufgrund des personellen Engpasses zu seinem ersten Startelf-Einsatz auf der großen Fußball-Bühne. Von Beginn an ein Unsicherheitsfaktor in der Viererkette, lässt große Lücken und Torschütze Glatzel beim 1:0 laufen. Auch im zweiten Durchgang bleibt Cisse wackelig: In der 55. Minute leistet er sich ein billiges Foul an Glatzel und wird mit dem Elfmeter bestraft. Rundet seinen katastrophalen Abend mit der Gelb-Roten-Karte ab. ran-Note: 5 © Revierfoto