Für den Hamburger SV stehen schon jetzt die Wochen der Wahrheit an. Und das, obwohl der Frühling noch gar nicht da ist. Ein Kommentar.

Von Max Bruns

Der 20. März 2025 ist ein Tag, dem viele Fans des Hamburger SV wohl kaum entgegenfiebern. Es ist schließlich das Datum des diesjährigen Frühlingsbeginns.

In den vergangenen Saisons litten die Hanseaten trotz teilweise optimaler Voraussetzungen am Frühlings-Blues und verspielten Jahr für Jahr in dieser Jahreszeit den lange ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Doch 2025 ist anders. Diesmal sind die Wochen der Wahrheit schon vor dem offiziellen Frühlingsbeginn.

Und momentan spricht vieles dafür, dass der Frühling dem HSV in dieser Saison nicht zum Verhängnis wird.

Die Spiele - und vor allem die Art und Weise der Auftritte - der vergangenen Wochen machen Mut, dass der HSV reif für den Aufstieg ist.

Soll heißen: Hamburg muss und wird jetzt liefern.