Was mit heutigen Maßstäben betrachtet unglaublich klingt, war damals gar nicht so abwegig. "Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Damals waren wir Vierter, der HSV hatte einen Umsatz von 160 Millionen Euro", blickt Hoffmann zurück: "Borussia Dortmund als Tabellen-14. einen Umsatz von 100 Millionen Euro."

"Als Vorstandschef hätte ich das durchziehen müssen", sagt der 61-Jährige: "Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass wir mit Klopp eine neue Ära hätten einleiten können."

Die Gründe, warum es nicht geklappt hat, erklärte Klopp später einmal selbst. "Der HSV hat so eine Art Casting gemacht: flapsiger Umgang mit der Presse, Unpünktlichkeit, Löcher in den Jeans, Raucher", schilderte er.

Dass derartige Dinge eine so große Rolle gespielt haben, schreckte Klopp schließlich ab. Seine Reaktion damals: "So, Freunde, falls noch Interesse besteht, wollte ich nur mal sagen: no way. Ruft nie wieder an, das mache ich nicht. Ich bin Fußballtrainer und wenn euch solche Sachen wichtig sind, seid ihr die Falschen. Dann können wir nicht zusammenarbeiten."

Der HSV entschied sich 2008 übrigens für den Niederländer Martin Jol, für den nach nur einer Saison Schluss war.