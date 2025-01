Hamburger SV: Selke deutet HSV-Verbleib an

Aktuell laufen die Vertragsgespräche zwischen den Hanseaten und Selke, der einst der Wunschtransfers des entlassenen Steffen Baumgart war. Doch auch ohne Baumgart soll Selke wohl bleiben.

Gegenüber der "Hamburger Morgenpost" sagte er: "Ich kann sagen, dass ich mich sehr wohlfühle und mir einen Weg beim HSV in den kommenden Jahren absolut vorstellen kann. Es ist ein besonderer Verein und es ehrt mich, dieses Trikot tragen zu dürfen."

Aktuell steht der HSV auf dem Relegationsplatz. Würde Selke auch ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga mitmachen? "Natürlich ist es mein Ziel, in der ersten Liga zu spielen. Ich will wie der HSV zurück in die Bundesliga. Da habe ich fast meine gesamte Karriere verbracht," so Selke.

Glatzel dürfte erst zwischen Februar und März wieder spielfit sein, neben Selke und Ransford Königsdörffer ist Otto Stange als 17-Jähriger der einzige Mittelstürmer im Kader. Eine zukunftsnahe Entscheidung würde Ruhe einkehren lassen.