HSV-Fans auf Rückreise aus Rostock wohl über sechs Stunden von Polizei festgehalten

Nach dem Zweitliga-Spiel in Rostock wurde ein Zug mit Hunderten HSV-Fans offenbar von der Polizei festgehalten. Die Kontrolle hat angeblich sechs Stunden gedauert, teilweise sollen Menschen Panikattacken und Atemnot erlitten haben.

Auf der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (2:2) wurde ein Zug mit Fans des Hamburger SV offenbar im Hamburger Bahnhof Bergedorf gestoppt. Das berichten unter anderem die "Hamburger Morgenpost" und "Bild".

Der Regionalzug wurde demnach gegen 20 Uhr von der Polizei angehalten, die mit rund 400 Einsatzkräften, darunter eine Spezialeinheit, im Einsatz gewesen sein soll.

Grund für die Kontrolle war demnach eine Schlägerei zwischen HSV- und Dortmund-Fans in Mannheim im vergangenen September, als sich beide Lager auf der Anreise zu ihrem jeweiligen Auswärtsspiel befanden.

In der Folge sollen aber nur wenige Täter direkt ausfindig gemacht worden sein. Durch Videoaufnahmen konnten nun offenbar weitere Personen ermittelt werden, weshalb die Behörden am Samstagabend Identitätskontrollen in Bergedorf durchgeführt haben sollen.