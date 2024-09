Torsten Lieberknecht

Holt Schalke den erfahrenen Torsten Lieberknecht? In den sozialen Medien wird der kürzlich in Darmstadt zurückgetretene Coach mal mehr mal weniger ernsthaft von S04-Fans ins Spiel gebracht. Was für den 51-Jährigen spricht: Schalke will zumindest perspektivisch zurück in die Bundesliga und Lieberknecht weiß genau, wie das geht. Mit Braunschweig und Darmstadt schaffte er den Aufstieg.