Zumal die Suche alles andere als einfach wird. So sollen die von einigen Medien hoch gehandelten Ruud van Nistelrooy und Roger Schmidt kein Interesse an einem Job in der zweiten Liga haben.

Babbel: "Baumgart nach Walter zu holen, war mir suspekt"

"Die Frage ist immer: Was will der Verein am Ende auf dem Platz sehen? Und danach musst du auch deinen Trainer aussuchen. Nach Tim Walter Steffen Baumgart zu holen, war mir schon etwas suspekt. Klar, das war ein großer Name, der Menschen mitreißen kann und fantastische Arbeit in Paderborn und Köln geliefert hat, aber halt mit einem ganz anderen Ansatz vom Fußball. Und er ist jetzt damit auch gescheitert", sagte Babbel im Gespräch mit ran.

"Nach zweieinhalb Jahren Tim Walter, wo extremer Ballbesitzfußball gespielt wurde, hatte die Mannschaft das immer noch drin. Das war nicht einfach zu verändern und da musste Steffen einen Kompromiss eingehen - und das hat nicht funktioniert."