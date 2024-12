So ließ er sich etwa das Logo der Grauen Wölfe tätowieren und veröffentlichte Israel-feindliche Inhalte . Nun überraschte der Weltmeister von 2014 mit einem Instagram-Post, in dem sich für die Zeit in Gelsenkirchen bedankt.

Mesut Özil hat sein Denkmal in Deutschland mit kontroversen Aussagen mittlerweile stark beschädigt - umso verwunderlicher, dass er sich auf seinem Social-Media-Profil nun überaus positiv über seinen Jugendklub äußert.

Özils Weltkarriere begann in Gelsenkirchen

Der gebürtige Gelsenkirchener schloss sich im Sommer 2005 im Alter von 16 Jahren der U19-Mannschaft von "Königsblau" an, ehe er ein Jahr später in die Profimannschaft befördert worden ist. Dort sammelte er in 39 Partien immerhin sechs Scorerpunkte. Über Werder Bremen landete Özil schließlich bei Real Madrid.

In der spanischen Hauptstadt verbrachte der 92-malige Nationalspieler drei Spielzeiten, schoss die "Königlichen" unter anderem zur Meisterschaft sowie zum Pokalsieg und bescherte ihnen zum Abschied eine Ablösesumme in Höhe von 47 Millionen Euro. Beim FC Arsenal krönte er sich in 7,5 Jahren viermal zum Englischen Pokalsieger.

Die Karriere ausklingen ließ der Offensiv-Akteur in der Türkei im Dress von Fenerbahce und Basaksehir. Vor knapp zwei Jahren hat er seine Schuhe zum letzten Mal geschnürt.