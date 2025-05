Die SV Elversberg ist knapp am Aufstieg gescheitert. Für Horst Steffen könnte es nächstes Jahr dennoch in die Bundesliga gehen. Das hat er sich verdient. Ein Kommentar.

Von Tim Althoff

Die SV Elversberg ist denkbar knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Erst in der 95. Minute schoss sich der 1. FC Heidenheim mit dem 2:1 zum Klassenerhalt.

Die Fans reagierten mit feinem Gespür auf die bittere Pleite: Statt Trübsal wegen des verpassten Aufstiegs zu blasen, wurde eine völlig unerwartet überragende Saison gefeiert. Minutenlang wurden die Profis vor der Kurve aufgebaut.

Zum Teil wurde die Saison gefeiert. Zum Teil wurde die Mannschaft verabschiedet. Denn der Kern dieser Mannschaft, der vor allem auf hervorragend entwickelten Leihspielern aufbaut, wird in dieser Form nie wieder zusammenspielen. Ob sich Trainer Horst Steffen mit dem Umbau des Teams beschäftigen muss, bleibt abzuwarten.

Denn auch die Relegation zeigte: Jeder Profi-Klub ohne Trainer sollte sich um Horst Steffen bemühen!

Er hat Elversberg von einem gefühlten Regionalligisten zur ambitionierten Zweitliga-Mannschaft geformt. Der Spielstil war für den sonst so kampfbetonten Fußball der 2. Liga gut anzusehen, die SVE verzückte die Liga mit offensivem Kombinationsfußball – und das nahezu ohne Transfer-Ausgaben.