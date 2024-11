Kein Tag vergeht, ohne S04-Fans im Netz, die nicht mehr verstehen, was Auf Schalke passiert.

Das Wichtigste in Kürze

Teils wurde unter van Wonderen nur ein bis zwei Mal im Spiel aufs Tor geschossen. Auch wenn "Rom nicht an einen Tag erbaut wurde", ist das eine katastrophale Bilanz, die auch dem Verletzungspech geschuldet ist. Doch es gäbe Lösungen, die van Wonderen scheinbar ignoriert.

Während unter dem Vorgänger Karel Geraerts die Schalker noch zu den besten Offensiven der Liga gehörten, gab es in drei von vier Spielen kein einziges Tor. Geraerts kam auf einen Punkteschnitt von 1,30, Interimstrainer Jakob Fimpel sogar auf 2,00. Van Wonderen nur auf den Wert von 0,25. Kein S04-Trainer mit mehr als drei Spielen steht historisch gesehen schlechter.

S04-Fans fordern Zaid Amoussou-Tchibara

Keiner der vielen Transfers von Kaderplaner Ben Manga ist aktuell bei den Anhängern hoch im Kurs oder nicht verletzt. Taylan Bulut (18) und Max Grüger (19) gehören momentan zu den besten Spielern. Beide stammen aus der Knappenschmiede.

Ohnehin ist es für viele ein Rätsel, dass es immer solange braucht, bis bei Schalke Talenten eine Chance gegeben wird. Denn meistens zahlt es sich aus. Jetzt drängt sich das nächste Juwel mit Top-Leistungen auf.

Zaid Amoussou-Tchibara ist 18 Jahre alt. In der U19 des Vereins trifft er derzeit nach Belieben. In zwölf Spielen traf er 17 Mal. Auch für die zweite Mannschaft durfte er bereits in der Regionalliga West ran.

Der Sprung in den Profi-Kader blieb ihm bislang verwehrt. Verstehen kann das außer den Verantwortlichen keiner.