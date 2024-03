Schalke live: S04 gegen Holstein Kiel - Aufstellungen

Fußball 2. Bundesliga 2. Spieltag FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern am 05.08.2023 in der Veltins Arena in Gelsenkirchen Torjubel zum 2:0 durch Kenan Karaman Schalke DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Soccer 2 Bundesliga 2 Matchday FC Schalke 04 1 FC Kaiserslautern on 05 08 2023 in the Veltins Arena in Gelsenkirchen goal celebration to 2 0 by Kenan Karaman Schalke DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xJx

© IMAGO/Revierfoto