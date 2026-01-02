Der FC Schalke 04 findet einen Nachfolger für Ex-Kaderplaner Ben Manga. Von Hannover 96 kommt Maximilian Lüftl nach Gelsenkirchen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat einen Nachfolger für den ehemaligen Kaderplaner Ben Manga gefunden. Wie die Königsblauen am Freitag mitteilten, kommt Maximilian Lüftl vom Ligakonkurrenten Hannover 96 und soll künftig als "Leiter Scouting und Transfers" direkt an Sportvorstand Frank Baumann berichten.

"Er denkt Fußball wie wir: Von der grundsätzlichen DNA des Vereins, der dazu passenden Philosophie eines Trainers bis zur Auswahl der Spieler. Dabei setzt er auf eine Mischung aus Daten-, Video- und Live-Scouting, die perfekt zu unserem Setup passt", sagte Baumann.

Und weiter: "Mit seinen Stationen bei Bayern München, St. Pauli, Hoffenheim und Hannover bringt er trotz seines jungen Alters einen großen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk mit, von dem Schalke profitieren wird."