Schalke 04 vs. FC. St. Pauli heute live: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Schalke auf den Spitzenreiter aus St. Pauli. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Bei Schalke 04 hängt der Haussegen mächtig schief. Der einstige Top-Klub spielt in der 2. Bundesliga ums Überleben, muss den Abstieg fürchten. Mit nur 26 Punkten aus 23 Spielen stehen die Königsblauen auf Platz 14, lediglich vier Zähler vor dem Relegationsplatz.

Zum wohl unpassendsten Zeitpunkt kommt nun der Spitzenreiter aus St. Pauli zum Gastspiel in die Veltins-Arena. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler könnte mit einem Sieg in Gelsenkirchen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen, nachdem man am vergangenen Spieltag bereit Holstein Kiel mit 4:3 schlagen konnte.

Machen die Hamburger also weiter ihr Ding? Oder werden die "Königsblauen" zum Stolperstein?

"Es ist regelmäßig so, dass wir in Heimspielen Druck haben. Wir spielen gegen das beste Team der 2. Bundesliga. Es ist die größte Aufgabe, die wir haben können. Wir kennen die Situation und ich freue mich auf das Spiel", erklärte S04-Coach Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor der Partie. Aufgeben wollen sich die also Schalker nicht.