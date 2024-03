Böhme: Das ist von außen ganz schwer zu beurteilen. Es war ein schleichender Prozess über mehrere Jahre. Das jetzt an einzelnen Personen und Entscheidungen festzumachen, ist fast unmöglich. Damit einher geht die finanzielle Situation. In den letzten Jahren sind so viele Verantwortliche gekommen und gegangen, jeder Manager und jeder Trainer hatte seine eigene Idee, was das Spielermaterial betrifft oder die Spielphilosophie. Das ist für mich maßgeblich für den Absturz und ein Kreislauf, der manchen Betrachter nur mit dem Kopf schütteln lässt.

Neben der sportlich miserablen Situation machte der Verein jüngst auch im Umgang mit den Fans keine gute Figur. Ausgerechnet in dieser Gemengelage ist am Freitag (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) der souveräne Tabellenführer FC St. Pauli zu Gast.

Der FC Schalke 04 befindet sich aktuell in existenziellen Sorgen, in der 2. Bundesliga liegen die "Königsblauen" nur vier Punkte vor den Abstiegsplätzen.

ran: In den vergangenen Wochen hat sich personell ja noch einmal einiges verändert. Mit Karel Gerarerts kam ein neuer Trainer und Marc Wilmots wurde als Sportdirektor verpflichtet. Welchen Eindruck haben Sie von den beiden?

Böhme: Geraerts habe ich nur ein paar Minuten gesehen, aber ich nehme ihn als ruhigen, akribischen Arbeiter wahr. Marc ist natürlich sehr engagiert und will viele Dinge anpacken, die auch verändert werden müssen, ganz klar. Aber alles steht und fällt mit der Lizenzspielermannschaft und hoffentlich mit dem Verbleib in der 2. Liga als Minimalziel. Dass wir überhaupt in eine solche Situation gerutscht sind, ist mehr als bedenklich und war vor Jahren noch unvorstellbar.

ran: Der Klassenerhalt ist aktuell alles andere als sicher. Wilmots selbst meinte jedoch nach dem Magdeburg-Spiel, die Situation sei noch nicht so dramatisch. Die Fans reagierten empört auf diese Aussage. Hat er den Ernst der Lage nicht erkannt?

Böhme: Ich glaube, er hat das nicht so gemeint, wollte Ruhe ausstrahlen und noch mehr Panik vermeiden. Die Mannschaft steht über dem Strich und hat es weiterhin selbst in der Hand. Marc ist sich bewusst, in welch prekärer Situation sich sein Verein befindet und dass es fünf nach zwölf ist. Ich denke, er hat in dem Moment einfach die falsche Wortwahl getroffen. Ich habe mir das Spiel in Magdeburg 90 Minuten angeschaut bzw. eher angetan, da musste man ja froh sein, dass Magdeburg in der zweiten Halbzeit zwei, drei Gänge rausgenommen hat. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was sonst passiert wäre.

ran: Nach diesem Spiel kam es Anfang der Woche zu einer Aussprache auch innerhalb der Mannschaft, die sehr laut geworden sein soll. Sie waren selbst ja auch lange Spieler. Kann es eine reinigende Wirkung haben, wenn sich die Profis so die Meinung sagen – oder droht jetzt der endgültige Zerfall?

Böhme: Das kann ich nicht beurteilen und hängt von den Typen ab. Die heutige Spielergeneration und die Charaktere sind ganz andere. Für uns war es damals reinigend, wenn es sportlich nicht lief und es in der Kabine mal ordentlich gescheppert hat. Aber wir hatten auch ganz andere Typen, teilweise sogar zu viele mit dem Anspruch Anführer zu sein. Letztendlich werden wir es Freitagabend sehen, ob es was gebracht hat.