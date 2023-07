Simon Terodde (FC Schalke 04)

Nach dem Schalker Abstieg ist Stürmer Simon Terodde wieder in seinem Lieblings-"Jagdrevier". In der 2. Bundesliga ist der Routinier seit Jahren quasi der Vorzeige-Torjäger gewesen, schoss unter anderem eben Schalke zurück in die Bundesliga. Zuvor gelang ihm dasselbe auch schon in den Diensten des VfB Stuttgart und des 1. FC Köln. Sogar vier Mal wurde der 35-Jährige in seiner bisherigen Karriere bereits Torschützenkönig in der 2. Bundesliga. © IMAGO/Revierfoto