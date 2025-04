Nach 14 Jahren will Löwen-Investor Hasan Ismaik seine Anteil am TSV 1860 München verkaufen. Hauptsächlich wegen fehlender Wertschätzung.

Seit 14 Jahren ist Hasan Ismaik Hauptanteilseigner des TSV 1860 München. Jetzt kündigte der Milliardär aus Jordanien seinen Ausstieg bei den Löwen an.

"Ich möchte den Klub verkaufen und einfach nur noch Fan sein", so Ismaik in der ARD-Doku-Serie "Rise & Fall of 1860". "Ich denke, 1860 braucht jemand Neues. Sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Klub so bleiben, wie er ist."

Der 47-Jährige hatte 2011 60 Prozent der Anteile an der 1860 GmbH & Co.KgaA gekauft. Das entsprach damals 18 Millionen Euro. Die Löwen konnten dadurch die drohende Insolvenz abwenden.

2017 folgte der Zwangsabstieg. Aus der 2. Liga ging es direkt in die viertklassige Regionalliga Bayern, nachdem sich der Investor geweigert hatte, die finanziellen Mittel für die Drittliga-Lizenz bereitzustellen. Ein Jahr später stiegt der TSV auf und spielt seitdem in der 3. Liga.