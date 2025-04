Die Partie zwischen Borussia Dortmund II und Energie Cottbus in der 3. Liga sorgt für Aufregung neben dem Platz. Im Vorfeld des Spiels kommt es zu einer Fan-Schlägerei.

Im Vorfeld der Drittliga-Partie zwischen Borussia Dortmund II und Energie Cottbus ist es zu unschönen Szenen in Dortmund gekommen. Im Internet tauchten Videos von vermummten Fans auf, die in der Nähe der "BVB-Fanwelt" am Signal Iduna Park aufeinandertrafen.

Schnell kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden Fanlagern, wobei die Polizei mangels Einsatzkräften zunächst nicht eingreifen konnte.

Auf Nachfrage der "WAZ" bestätigte ein Sprecher der Polizei eine "körperliche Auseinandersetzung" in der Straße "Im Rabenloh".