1860 München: Meinungsverschiedenheiten in der Führungsetage bei Stadion-Frage

Die Tage des legendären Grünwalder Stadions sind zumindest als Spielort der ersten Mannschaft gezählt, wenn es nach Ismaik geht. "Es ist ein sehr altes Gebäude, das hohe Kosten verursacht und vor allem nicht zweitligatauglich ist", erklärte der jordanische Geschäftsmann im Gespräch mit der "Abendzeitung". Tatsächlich wurde der damalige Sportplatz vor rund 100 Jahren zum Stadion ausgebaut.

Ein Neubau könnte sich allerdings als schwierig erweisen. Das liegt neben der Verschuldung auch an der Uneinigkeit innerhalb des Vereins. Präsident Robert Reisinger pocht etwa auf einen Umbau der bisherigen Arena. Für die Kapazität könnte dies wohl eine Erhöhung von 15.000 auf höchstens 18.105 bedeuten.

Davon will Ismaik jedoch nichts wissen: "Wenn ich im November nach München komme, will ich unbedingt mit (Oberbürgermeister, Anm. d. Red.) Dieter Reiter sprechen und ihn darum bitten, ob er uns ein Grundstück - außer das in Riem - anbieten kann", kündigte der Investor im "dieblaue24"-Interview an. Das Gelände in der Messestadt sei zu klein und habe "diverse andere Probleme".