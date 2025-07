Borussia Dortmund scheitert bei der Klub-WM im Viertelfinale, zur Überraschung fehlte aber nicht viel. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis. Von Chris Lugert Borussia Dortmund hat die Überraschung bei der FIFA Klub-WM um Haaresbreite verpasst und ist im Viertelfinale an Real Madrid gescheitert. Der BVB unterlag im MetLife Stadium nahe New York nach einer vogelwilden Schlussphase mit 2:3 (0:2) und muss vorzeitig die Heimreise antreten. Fran Garcia (10.), Gonzalo Garcia (20.) und Kylian Mbappe (90.+4) erzielten die Treffer für die Madrilenen, die vor allem in der ersten Halbzeit überlegen waren. Maximilian Beier (90.+3) und Serhou Guirassy (90.+8/FE) sorgten bei Real noch einmal für kurzes Zittern. Die Dortmunder kamen gut ins Spiel, leisteten sich dann aber defensive Fehler und Passivität, die Real eiskalt ausnutzte. In der zweiten Halbzeit sah alles nach einem Verwalten des spanischen Rekordmeisters aus, auch weil der BVB offensiv nicht in Erscheinung trat. In der Nachspielzeit wurde es aber plötzlich wild, in letzter Sekunde scheiterte Marcel Sabitzer mit einem Distanzschuss am überragend reagierenden Thibaut Courtois und verpasste den Ausgleich und damit die Verlängerung. ran hat die Leistungen der Borussen bewertet.

Gregor Kobel Hat in der ersten Halbzeit keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen, ist bei beiden Gegentoren machtlos. Auch im zweiten Durchgang kaum gefordert, gute Parade im direkten Duell mit Mbappe (75.) und gegen Valverde (90.). ran-Note: 3

Niklas Süle Der individuellen Qualität der Real-Offensive hat auch Süle im ersten Durchgang nichts entgegenzusetzen, vor dem 0:2 irrt er recht planlos durch den Strafraum. Wirkt auch sonst mit dem madrilenischen Tempo überfordert und wird zur Pause ausgewechselt. ran-Note: 5

Waldemar Anton Beim 0:1 lässt der Abwehrchef Torschütze Gonzalo Garcia in seinem Rücken aus den Augen. Auch sonst immer wieder mit Unsicherheiten. Stabiler in der zweiten Halbzeit, nimmt Gonzalo Garcia gut aus dem Spiel. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Der Algerier ist ein Unsicherheitsfaktor, sein Stellungsspiel ist schwach, das 0:2 leitet er mit einem bösen Fehlpass ein und kommt anschließend gegen Vorlagengeber Alexander-Arnold zu spät. Auch er ist nach der Pause verbessert. ran-Note: 4

Julian Ryerson Für den Norweger ist die erste Halbzeit ein einziger Albtraum. Wird von Reals Fran Garcia mehrfach ausgespielt und sieht gegen den Spanier überhaupt kein Land. Die Krönung ist das 0:2, als Ryerson eigentlich gut steht, aber Garcia nicht auf dem Schirm hat, der mühelos ins Tor einnetzt. Am Ende der ersten Halbzeit offensiv etwas stärker und griffiger in den Zweikämpfen. Rückt im zweiten Durchgang in die Dreierkette, was ihm sichtbar guttut. Hat dort wesentlich mehr Zugriff auf das Spiel. Hebt bei Mbappes Traumtor am Ende das Abseits auf. ran-Note: 4

© Imagn Images

Pascal Groß Sucht lange seine Rolle als Achter, wirkt behäbig, lässt Dynamik und Kreativität vermissen. Sieht nach Foul an Bellingham schon vor der Pause Gelb. Bleibt nach der Halbzeitpause in der Kabine und wird durch Nmecha ersetzt. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Der Österreicher ersetzt Nmecha in der Anfangsformation, um als klarer Sechser für Kompaktheit zu sorgen. Das gelingt gar nicht. Kann weder die Räume im Zentrum schließen noch das Spiel gefährlich aufbauen. Sieht auch bei beiden Gegentoren in Halbzeit eins schlecht aus. Vor dem 0:1 lässt er Güler unbedrängt flanken, beim 0:2 geht er nicht mit Alexander-Arnold mit. Etwas stärker nach dem Wechsel, aber dennoch ein schwacher Gesamtauftritt, den er beinahe mit dem Ausgleich in der letzten Sekunde noch aufgebessert hätte. Doch er scheitert am überragenden Courtois. ran-Note: 5

Daniel Svensson Hat auf der rechten Seite alle Hände voll zu tun mit Alexander-Arnold, offensiv ist der Schwede nicht so auffällig wie in den Spielen zuvor. Wie gewohnt laufstark, aber ohne echten Ertrag. ran-Note: 4

Julian Brandt Der Kapitän rückt für den gesperrten Jobe Bellingham in die Startelf und hat die erste Abschlusssituation des Spiels, sein Kopfball nach fünf Minuten geht jedoch am Real-Kasten vorbei. Allerdings taucht er danach ziemlich ab und hat nur noch wenige Aktionen in der ersten Halbzeit. Versucht in der zweiten Halbzeit etwas mehr, ein ungefährlicher Distanzschuss ist aber das höchste der Gefühle. Macht nach 62 Minuten Platz für Duranville. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Kein gutes Spiel für den Stürmer. Guirassy lässt sich oft fallen und holt sich die Bälle im Mittelfeld an, weil er vorne von der Versorgung meist abgeschnitten ist. Spielt allerdings viele Fehlpässe und verliert allgemein zahlreiche Bälle. Torschüsse gibt es von ihm quasi gar keine - bis zum verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit, den er zuvor selbst herausholt. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Agiert wieder in einer Hybridposition aus zweitem Stürmer und Linksaußen. Zeigt einige gefällige Dribblings, seine Flanke vor Brandts Kopfballchance ist gut geschlagen. Insgesamt auffälligster Offensivspieler, aber ohne zählbaren Erfolg. Macht nach der Pause für Beier Platz. ran-Note: 3

© Imagn Images

Einwechselspieler Maximilian Beier (ab der 46. Minute): Ersetzt Adeyemi in der zweiten Halbzeit. Ist direkt umtriebig und versucht viel, agiert über weite Strecken aber glücklos und ist lange an keiner wirklich gefährlichen Offensivaktion beteiligt, ehe er in der Nachspielzeit aus dem Nichts zum Anschluss trifft. ran-Note: 3 Yan Couto (ab der 46. Minute): Kommt für Süle und übernimmt Ryersons Platz auf der rechten Schiene. Ein heftiges Einsteigen gegen Fran Garcia beendet fast schon nach einer Viertelstunde seinen Einsatz, er kommt aber noch mit Gelb davon. Es bleibt seine auffälligste Szene im Spiel. ran-Note: 4 Felix Nmecha (ab der 46. Minute): Darf in der zweiten Halbzeit für Groß mitwirken. Ist aktiver und präsenter als Sabitzer, leitet einige gute Angriffe ein. ran-Note: 3 Julien Duranville (ab der 63. Minute): Der Youngster kommt nach etwas mehr als einer Stunde für Brandt. Bitter: Nach 18 Minuten ist wegen einer Schulterverletzung Schluss. ran-Note: ohne Bewertung Carney Chukwuemeka (ab der 82. Minute): Übernimmt den Platz von Duranville in der Schlussphase. Zeigt ein sehenswertes Dribbling, zielt aber gut zwei Meter rechts am Tor vorbei. Setzt zudem Guirassy vor dem Elfmeter in Szene. ran-Note: ohne Bewertung