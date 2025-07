Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer Der Torhüter strahlt enorme Sicherheit aus und verhindert mit einer starken Doppelparade gegen Kvaratskhelia (32.) den Rückstand. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit hält er mit einer Weltklasse-Parade gegen Barcola die Bayern im Spiel. Hat in der 74. Minute Glück, als ein leichtsinniger Fehlpass als letzter Mann beinahe zum Gegentor führt. Aber Dembele trifft nur den Pfosten. Chancenlos beim 0:1, wird auf dem falschen Fuß erwischt. Kurz vor Schluss zunächst noch mit einer Rettungstat, das 0:2 kann er nicht verhindern. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Der Österreicher beginnt hinten rechts sehr engagiert und rennt die Linie rauf und runter. Nach der Auswechslung von Stanisic wechselt er nach einer halben Stunde die Seite und verteidigt nun links. Dort ist er etwas weniger auffällig, weil ihn Barcola beschäftigt. Sieht in der 68. Minute die Gelbe Karte. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Upamecano steht von Beginn an unter Druck. Er kommt das eine oder andere Mal einen Schritt zu spät, was aber ohne Folgen bleibt. Der Innenverteidiger köpft kurz vor der Pause einen Olise-Freistoß ins Tor, steht aber deutlich im Abseits. Upamecano steigert sich im Verlauf der Partie deutlich und ist oft schneller als seine Gegenspieler am Ball. ran-Note: 2

Anzeige

Jonathan Tah Der Neuzugang spielt eine unauffällige Partie und steht deutlich seltener im Blickpunkt als sein Nebenmann Upamecano. ran-Note: 3

Anzeige

Josip Stanisic Der Linksverteidiger gerät in der Anfangsphase gegen die aggressiv anlaufenden Pariser mehrfach unter Druck. Stanisic bleibt aber cool und löst die Situationen mit Übersicht auf. Sein starker Gegenspieler Barcola fordert ihn komplett, nach einem Sprint hat Stanisic ab der 20. Minute Probleme mit dem hinteren Oberschenkel. Nach einer knappen halben Stunde geht es für ihn nicht weiter. ran-Note: 3

Anzeige

© 2025 Getty Images

Anzeige

Joshua Kimmich Der Mittelfeld-Motor macht ein relativ unauffälliges Spiel. Kimmich ist vor allem damit beschäftigt, die offensiven Mittelfeldspieler von PSG im Zaum zu halten. Er läuft viel, macht Räume zu und leistet wichtige Arbeit für die Mannschaft. ran-Note: 3

Anzeige

Aleksandar Pavlovic Rückt für Goretzka in die Startelf und schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Nach knapp 20 Minuten hat Pavlovic Glück, als er im Strafraum ausrutscht, Fabian aber über das Tor zielt. Mit einer Mischung aus Torschuss und Hereingabe erzielt er fünf Minuten vor der Pause beinahe die Führung, aber Donnarumma kratzt den Ball raus. Kriegt vor dem 0:1 nicht mehr rechtzeitig den Fuß dazwischen. Geht zehn Minuten vor Schluss vom Platz. ran-Note: 4

Nico Williams - FC Bayern und Barca "verarscht": Netz feiert Bilbao-Verlängerung

Anzeige

Anzeige

Michael Olise Olise macht eine gute Partie, ist aber zunächst nicht so auffällig wie Coman auf der anderen Seite. Der Franzose scheitert nach einer knappen halben Stunde mit einem guten Schuss an PSG-Keeper Donnarumma. In der zweiten Hälfte wird Olise immer besser und hat mehrfach die Führung auf dem Fuß. ran-Note: 3

Jamal Musiala Der Nationalspieler probiert viel, hat mit seinen Aktionen aber kein Glück. Kurz vor der Pause wirkt er angeschlagen, mehrfach kniet er auf dem Rasen. Bei der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff verletzt sich Musiala im Zweikampf mit Donnarumma dann offensichtlich schwer am linken Unterschenkel und muss abtransportiert werden. Eine lange Pause droht, das Drama um Musiala überschattet die ganze Partie. ran-Note: 3

Anzeige

Kingsley Coman Der Franzose macht auf links zunächst eine ganz starke Partie und ist von seinen Gegenspielern kaum zu stoppen. Bereitet mit einer guten Flanke die Chance von Kane (38.) vor. In der zweiten Halbzeit nicht mehr so auffällig, auch weil sich die PSG-Abwehr besser auf ihn einstellt. ran-Note: 3

Anzeige

Harry Kane Der Mittelstürmer lässt sich immer wieder tief fallen und leitet mit guten Bällen selbst Angriffe ein. Hat in der ersten Halbzeit Pech, als er hart bedrängt eine Coman-Flanke knapp am Tor vorbei köpft. Räumt 20 Minuten vor dem Ende mit einer Statement-Grätsche Nuno Mendes am eigenen Strafraum ab, Kane ist sich wirklich für keinen Weg zu schade. Vor dem 0:1 verliert der Engländer aber den Ball, es ist der entscheidende Fehler in einem eigentlich starken Spiel von Kane. Kurz vor Schluss wird noch sein vermeintlicher Ausgleichstreffer wegen Abseits annulliert. Was für ein unglückliches Spiel für den Angreifer. ran-Note: 3

© Imagn Images