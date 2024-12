Schließlich können Schiedsrichter aus dem regionalen Fußball über jene Coaching-Liste in den bundesweiten Fußball vorstoßen. Wer auf die Liste kommt, entscheiden die Landes- und Regionalverbände, die in der Regel ihre besten Schiedsrichter dafür nominieren.

Ein Regionalliga-Schiedsrichter befindet sich im Clinch mit dem DFB. Er prangert in seiner Klage eine Altersdiskriminierung an und spricht bei ran über die Vorwürfe und Gründe.

Francisco Lahora: "Alter ist ein inoffizielles Kriterium"

ran: Herr Lahora, Sie fühlen sich vom DFB ungleich behandelt. Was genau ist Ihr Vorwurf?

Francisco Lahora: "Mein Vorwurf ist, dass das Alter als ein inoffizielles Kriterium bei der Auswahl für die Coaching-Liste für die 3. Liga verwendet wurde. Dies widerspricht dem Grundsatz des Leistungsprinzips, der eigentlich die einzige Grundlage für solche Entscheidungen sein sollte. Trotz meiner Platzierung in der Leistungstabelle wurde ich aufgrund meines Alters übergangen, was ich als Altersdiskriminierung empfinde. Es geht mir darum, sicherzustellen, dass alle Schiedsrichter fair und transparent nach ihren Leistungen beurteilt werden."

ran:⁠ ⁠Erklären Sie uns, wie genau der Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga abläuft.

Lahora: "Der Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga erfolgt über sogenannte Coaching-Plätze, die von den Regionalverbänden vorgeschlagen werden. Diese Vorschläge basieren auf Leistungen, die durch ein einheitliches Beobachtungssystem erfasst werden. In meiner Region werden die besten Schiedsrichter basierend auf einer Leistungstabelle gemeldet. Allerdings spielen in der Praxis anscheinend auch andere, nicht offizielle Kriterien wie das Alter eine Rolle. Der DFB hat dann das letzte Wort, nimmt aber nur die vorgeschlagenen Kandidaten auf. Man erhält neben diesem Coaching-Platz auch einen Assistenten-Platz in der 3. Liga. Das ist eine Grundvoraussetzung, um in die 3. Liga als Schiedsrichter aufzusteigen."

ran:⁠ ⁠Haben Sie schon versucht, sich außergerichtlich mit dem Verband auseinanderzusetzen und Ihr Anliegen vorzubringen?

Lahora: "Ja, ich habe mehrfach versucht, mein Anliegen außergerichtlich zu klären. Ich habe Beschwerden bei den zuständigen Schiedsrichterausschüssen eingereicht und das Gespräch gesucht. Leider wurde mein Anliegen immer wieder abgelehnt, und es gab keine Bereitschaft, das Kriterium des Alters infrage zu stellen. Die Gremien haben ihre Entscheidungen stets als unangreifbar angesehen. Der Gang vor Gericht war für mich der letzte Schritt, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren."