Nach aktuellem Stand wäre es das Duell zwischen dem Tabellenersten mit dem Tabellenvierten. Die ungeschlagenen Bayern thronen aktuell mit 33 Zählern aus 13 Spielen an der Spitze. Die Leipziger mussten nach einem starken Saisonstart wegen einer Durststrecke abreißen lassen, haben aktuell neun Punkte Rückstand (Stand: vor dem 14. Spieltag).

Erfreuliche Nachrichten für die deutschen Fußball-Fans. Die DFL hat weitere Spieltage der Bundesliga-Saison 2024/25 fix terminiert. Damit steht fest, welche hochklassigen Spiele live im Free-TV in SAT.1 zu sehen sein werden.

Bundesliga: Bayer Leverkusen und Dortmund live in SAT.1

Ein weiteres Highlight gibt es für die Fans Anfang 2025. Das Rückrunden-Auftaktspiel im neuen Jahr wird ebenfalls live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de und Joyn zu sehen sein. So trifft am Freitag den 10.01.2025 ab 19:50 Uhr der Champions-League-Finalist aus dem vergangenen Jahr, Borussia Dortmund, auf den Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Für beide Teams lief der Saisonstart - gemessen an den eigenen Erwartungen - durchwachsen. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin steht unter Druck, im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden, in der Bundesliga aktuell nur Platz sechs.

Leverkusen hat sich dagegen auf Rang drei vorgearbeitet, ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Nach der historischen ungeschlagenen Saison hat Erfolgstrainer Xabi Alonso aber aktuell mit der Defensive zu kämpfen. Bereits 20 Gegentore kassierte die Werkself in 13 Partien - in der kompletten Saison 2023/24 waren es 24 Gegentreffer.