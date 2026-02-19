Afrika-Cup: Haftstrafen für senegalesische Fans

Rund einen Monat nach dem chaotischen Finale des Afrika-Cups sind 18 senegalesische Fußballfans von einem marokkanischen Gericht zu Haftstrafen verurteilt worden.

Wie die Nachrichtenagentur "AFP" berichtet, wurden Strafen zwischen drei und zwölf Monaten ausgesprochen.

Die marokkanischen Behörden hatten die senegalesischen Anhänger des Hooliganismus beschuldigt, nachdem es beim Finale am 18. Januar zu Ausschreitungen gekommen war.

Beim Triumph des Senegal (1:0 nach Verlängerung) hatten Fans in einer chaotischen Schlussphase der regulären Spielzeit versucht, den Platz zu stürmen.