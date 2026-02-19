Afrika-Cup
Afrika-Cup: Haftstrafen für senegalesische Fans
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 20:36 Uhr
- SID
Rund einen Monat nach dem chaotischen Finale des Afrika-Cups sind 18 senegalesische Fußballfans von einem marokkanischen Gericht zu Haftstrafen verurteilt worden.
Wie die Nachrichtenagentur "AFP" berichtet, wurden Strafen zwischen drei und zwölf Monaten ausgesprochen.
Die marokkanischen Behörden hatten die senegalesischen Anhänger des Hooliganismus beschuldigt, nachdem es beim Finale am 18. Januar zu Ausschreitungen gekommen war.
Beim Triumph des Senegal (1:0 nach Verlängerung) hatten Fans in einer chaotischen Schlussphase der regulären Spielzeit versucht, den Platz zu stürmen.
Gewalt gegen Ordnungskräfte
Der Tatvorwurf beinhaltete darüber hinaus Gewalt gegen Ordnungskräfte, die Beschädigung der Stadioneinrichtung und das Werfen von Gegenständen. Die marokkanische Staatsanwaltschaft hatte für die Fans jeweils bis zu zwei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert.
FC Bayern holt Internet-Star mit unfassbaren Skills
Zuletzt waren die senegalesischen Anhänger wegen mangelnder Gelegenheit zur Anhörung in einen Hungerstreik getreten. Die Gruppe befand sich seit dem Tag des Finals in Untersuchungshaft.