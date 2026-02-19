Champions League: VfL Wolfsburg erreicht das Viertelfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Auch ohne Leistungsträgerin Alexandra Popp setzte sich die Wolfsburger Mannschaft von Trainer Stephan Lerch bei Juventus Turin mit 2:0 (1:0) durch und buchte nach dem 2:2 im Play-off-Hinspiel das Ticket für die Runde der besten Acht.

"Ich bin sehr glücklich und extrem stolz auf das Team", sagte Lineth Beerensteyn bei "Disney+". In der zweiten Hälfte habe Wolfsburg zwar kämpfen müssen, "aber das ist auch eine Stärke von uns", betonte die Stürmerin.

Vivien Endemann (18.) und Cora Zicai (90.+6) trafen für die Wölfinnen, auf die im Viertelfinale nun Olympique Lyon wartet. Durch den Erfolg tankte der VfL Selbstvertrauen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (16.20 Uhr) bei Spitzenreiter Bayern München. Der deutsche Double-Gewinner hatte sich im Gegensatz zu Wolfsburg in der Königsklasse den Umweg über die Play-offs gespart.