Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 19. Februar, 21:39 Uhr: Barca-Präsidentschafts-Kandidat verspricht Kane-Transfer +++ Spielt Bayern-Star Harry Kane in der Zukunft beim FC Barcelona? Wenn es nach Präsidentschaftskandidat Xavier Vilajoana geht, dann ist die Antwort wohl "Ja". Über seinen X-Account schrieb Vilajoana: „Sich um die Spieler aus La Masia zu kümmern, muss immer oberste Priorität genießen. Gleichzeitig müssen wir es auch immer schaffen, Elite-Stars anzuziehen. Wir können das möglich machen." Dazu sehen seine rund 3.300 Follower eine Fotomontage mit Harry Kane. Schon zuletzt kündigte er bei "Sky Sports an: „Wenn wir keinen Harry Kane in unserem Verein haben, dann werden wir ihn holen. Warum nicht?"

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bei den Bayern steht Kane noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag, zuletzt wurde berichtet, dass es erste Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung geben soll. Zudem gilt eine Wahl von Vilajoana am 15. März als nächsten Barca-Präsident eher als unwahrscheinlich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 19. Februar, 06:38 Uhr: Supertalent Kennet Eichhorn vor Wechsel? +++ Kann sich der FC Bayern München in Stellung bringen für den Transfer eines Top-Talents? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der 16-Jährige Kennet Eichhorn von Hertha BSC sich für einen Transfer in diesem Sommer entschieden haben. Die Hertha habe demnach alles gehalten, um das größte Talent der eigenen Schmiede der vergangenen Jahre zu halten, der Teenager will jedoch bereits ab Sommer auf höchstem Niveau trainieren. Bereits zuvor wurde der FCB als Interessent genannt, auch RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester United und Real Madrid sollen Eichhorn beobachten.

+++ 18. Februar, 07:43 Uhr: Luis Diaz schwärmt von Sturmpartnern Kane und Olise +++ Satte 80 Torbeteiligungen hat das Angriffstrio des FC Bayern München - Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz - bereits auf dem Konto. Damit bilden die drei das treffsicherste Trio im Weltfußball aktuell. Diaz schwärmte nun bei "Sky" über seine kongenialen Mitspieler: "Es macht mich sehr stolz, in einer Mannschaft mit Harry und Michael zu spielen. Sie sind technisch wirklich spektakulär." Vor allem der Engländer hat es Diaz angetan: "Harry macht einfach alles gut. Er hat mich sehr überrascht. [...] Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt... Er ist eine Maschine. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein." Olise dagegen "zerstört" seine Gegenspieler im Eins-gegen-eins. "Er ist technisch so gut und macht den Unterschied. Er ist ein ruhiger Kerl. Auf dem Platz ist er sehr kommunikativ."

- Anzeige -

+++ 16. Februar, 21:58 Uhr: Uli Hoeneß rechnet mit Beratern ab und kündigt Boykott an +++ Der monatelange Poker um die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano hat beim FC Bayern offenbar Spuren hinterlassen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisierte das Verhalten von Upamecanos Berater Moussa Sissoko scharf und kündigte Konsequenzen für künftige Verhandlungen an. "Herbert Hainer, Max Eberl, Jan Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge und ich sind uns einig: Wir werden dieses ganze Berater-Thema zur Diskussion stellen! Und wir werden es uns nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft", stellte Hoeneß im Interview mit der "Bild" klar. Laut dem 74-Jährigen stehe der Beitrag der Agenten "zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird. Sie verdienen viel zu viel Geld für das, was sie leisten – bei einigen geht es nicht über drei Mittagessen mit uns hinaus", berichtet Hoeneß. Der FC Bayern wolle diesen "Wahnsinn nicht mitmachen", Hoeneß kündigt mit Blick auf Upamecanos Fall an: "Man kann auch dem Spieler einmal sagen: 'Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen.' So weit muss das gehen." Die Berater des Innenverteidigers hätten demnach versucht, "entweder den Preis bei uns hoch- oder ihn zu einem anderen Klub treiben, und als Dankeschön sollen wir ihnen Handgeld zahlen. Das ist ein Widerspruch in sich, den wir so nicht länger hinnehmen sollten", meint er.

- Anzeige -

FC Bayern: Upamecano-Verlängerung stößt Fans sauer auf

Schließlich zogen die Bayern ihr Angebot zurück, nachdem sich wochenlang nichts getan hatte. Erst Upamecanos persönliches Eingreifen brachte die Sache schließlich zum Abschluss. "Dieses Wort 'Nein' wird in Zukunft häufiger fallen. Da sind wir uns im Verein einig", kündigt Hoeneß an. Und nicht nur das: Bestimmte Berater könnten auch boykottiert werden. "Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Berater – wenn er sich unfair verhält – auf eine Liste nehmen und ihm sagen, dass wir Spieler, die er vertritt, nicht mehr verpflichten werden. Das wäre der nächste Schritt", so Hoeneß. Ein positives Beispiel sei hingegen der Transfer von Luis Diaz gewesen. "Der Berater von Luis Diaz zum Beispiel hat sehr dafür gekämpft, dass wir ihn aus Liverpool bekommen können, was sehr schwer war. Er hat für seinen Klienten alles investiert und mit Liverpool dennoch immer fair gesprochen. So einen Mann bezahlen wir gern", sagte Hoeneß.

- Anzeige -

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers