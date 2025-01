Nach der ersten Liga-Heimniederlage fielen die Dresdner nach dem 20. Spieltag auf den zweiten Platz zurück. Aufsteiger Cottbus hatte die Spitze bereits am Samstag durch ein 2:0 bei Arminia Bielefeld erobert.

Kölns Torjäger Serhat Semih Güler (20.) brachte die Gäste mit seinem zwölften Saisontreffer in Führung, der erst 18-jährige Said El Mala (25.) legte nach.

Die Sachsen verloren am Sonntag ihr erstes Spiel im neuen Jahr mit 2:3 (1:2) gegen Viktoria Köln und mussten die Tabellenführung dem Ostrivalen Energie Cottbus überlassen.

Herbstmeister Dynamo Dresden hat den Sprung zurück an die Spitze der 3. Liga verpasst.

Das Wichtigste in Kürze

Der Rückstand auf die Brandenburger beträgt für Dynamo zwei Punkte. Die Viktoria klopft nach dem vierten Sieg in Serie an den Aufstiegsrängen an.