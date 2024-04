Baller-League-Final-Four vor über 10.000 Zuschauern!

Anzeige

Die erste Saison der Baller League befindet sich kurz vor dem Höhepunkt. Beim Final Four kämpfen die vier besten Teams der Spielzeit um den ersten Titel.

Über 10.000 Zuschauer werden sich am 8. April im PSD BANK DOME in Düsseldorf zusammenfinden, um das Final Four der ersten Baller-League-Saison live mitzuerleben (2. Halbfinale & Finale ab 20:10 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App).

Den Premieren-Titel der Kleinfeld-Liga, die von Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde, machen Calcio Berlin (mit Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn), Streets United (mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann), Eintracht Spandau (mit Hans Sarpei und HandOfBlood) und Las Ligas Ladies (mit Jule Brand und Selina Cerci) unter sich aus.

Die Duelle in den Halbfinals heißen Calcio Berlin gegen Las Ligas Ladies und Streets United gegen Eintracht Spandau.

Für die Veranstaltung sind laut einer Sprecherin nur noch wenige Tickets im Resale verfügbar.